Apple оказалась недовольна спросом на iPhone 16

В минувшую пятницу Apple начала принимать предзаказы на все модели iPhone 16, релиз которых в ретейле стартует 20 сентября. По результатам первых выходных, спрос на новую линейку смартфонов оказался ниже, чем ожидала Apple. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на аналитика TF Securities Минга-Чи Куо.

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По данным Куо, продажи четырех моделей iPhone 16 в первые выходные после начала приема предзаказов составили около 37 млн единиц, что на 13% меньше по сравнению с продажами серии iPhone 15 за аналогичный период прошлого года. Аналитик указал, что основной причиной снижения спроса стал более низкий интерес к моделям Pro и Pro Max.

Продажи iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max за первые выходные, по оценкам Куо, оказались ниже на 27% и 16% соответственно в сравнении с результатам iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Несмотря на более высокий спрос на модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus по сравнению с iPhone 15 и iPhone 15 Plus в первый уикенд, этого было недостаточно, чтобы компенсировать более низкий спрос на модели iPhone 16 Pro, отметил Куо.

Причиной более низкого спроса на модели iPhone 16 Pro и Pro Max, считает Куо, является отсутствие ИИ-опций Apple Intelligence на старте продаж. Поддержка отдельных функций искусственного интеллекта Apple Intelligence появится в новинках вместе с выходом iOS 18.1 в октябре, и только в США. Время релиза этих нововведений в других странах остается под вопросом.