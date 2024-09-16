В недрах Марса выявили неопознанные структуры

На Марсе выявили плотные крупномасштабные структуры под слоями осадочных пород, где когда-то существовал древний океан. Исследование объединило модели и данные нескольких миссий.

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Ученые выявили около 20 объектов разного размера, расположенных вблизи северной полярной «шапки». Один из них по очертаниям напоминал собаку.

При этом на поверхности не оказалось никаких следов, указывающих на эти особенности. Чтобы обследовать их, команда из Калифорнийского университета (США) и Утрехтского университета (Нидерланды) проанализировали крошечные отклонения орбит спутников Марса. На их основании они составили карту гравитационного поля планеты и оценили распределение внутренней массы.

Карта показала, что северные полярные объекты плотнее окружающей породы на 300-400 кг/м3. Ученые не смогли раскрыть природу этих объектов. Предположительно, они являются остатками древнего морского дна.

Исследование также помогло лучше изучить структуры под провинцией Фарсида – областью, на которой расположены крупнейшие вулканы Солнечной системы. Провинция находится на возвышенности и окружена областью со сравнительно слабой гравитацией.

Новые данные показали, что структура шириной около 1750 км, залегающая на глубине 1100 км, могла способствовать подъему Фарсиды. Возможно, свою роль сыграл массивный поток лавы, пробивающийся к поверхности.