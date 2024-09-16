У Земли появится новый мини-спутник

Астероид 2024 PT5, обнаруженный 7 августа, приблизится к нашей планете, но не столкнется с ней, а начнет вращаться на орбите. К такому выводу пришли ученые, проанализировав траекторию небесного тела.

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Диаметр астероида составляет около 10 метров. Команда из Мадридского университета Комплутенсе (Испания) рассчитала, что он будет вращаться вокруг Земли в период с 29 сентября по 25 ноября. Затем он покинет зону притяжения планеты и продолжит путешествие по Солнечной системе.

«Другими словами, в течение 56,6 дней у Земли будет два спутника», – отметили исследователи.

Объект предварительно классифицировали как астероид Арджуна. В эту группу входят астероиды, сближающиеся с Землей и имеющие орбиту, схожую с орбитой нашей планеты.

Провести наблюдения за новым спутником будет непросто. По данным ученых, его абсолютная звездная величина составит 27,6 – иными словами, это тусклый объект, который нельзя будет рассмотреть большинством любительских телескопов.

Ученые добавили, что 2024 PT5 посетит орбиту Земли несколько раз. Он вернется в январе 2025 и затем – в 2055 году.

Отметим, что это не единственный «временный» мини-спутник Земли. В 1981 году на орбите оказался астероид 2022 NX1; он снова прилетел в 2022 году и вернется в 2015 году, сообщает Research Notes of the American Astronomical Society.