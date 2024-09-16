В России разработали новый детектор для синхротрона СКИФ

В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН разработали первый координатный детектор на полупроводниках Gintos, способный выдерживать высокие потоки энергии. Он будет установлен на исследовательской станции «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

© © Ferra.ru

Проект, поддержанный мегагрантом правительства РФ, включает сенсоры на основе арсенида галлия, компенсированного хромом. Эти сенсоры могут осуществлять съемку со скоростью до 10 миллионов кадров в секунду. Данный детектор будет использоваться для исследования реакций материалов на импульсные нагрузки, что особенно важно для термоядерного реактора ITER и других динамических процессов, отметили в пресс-службе.

Арсенид галлия выбран из-за своей радиационной стойкости и чувствительности к рентгеновскому излучению. В отличие от кремниевых детекторов, которые менее эффективны при высокой энергии излучения, Gintos позволяет проводить более глубокие исследования и расширяет возможности научных экспериментов.