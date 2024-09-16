Роскосмос назвал сроки запуска второго спутника «Кондор-ФКА»

Предварительная дата запуска радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" №2 - конец ноября 2024 года.

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На космодром Восточный, откуда будет производиться запуск, аппарат прибыл в понедельник, сообщили в Роскосмосе.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" предварительно назначен на конец ноября", - говорится в сообщении.

"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков. В задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Два аппарата "Кондор" были выведены на орбиту в 2013-2014 годах.

Первый радиолокационный спутник высокого разрешения "Кондор-ФКА" №1 был запущен в июне 2023 года. Аппараты группировки смогут при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.