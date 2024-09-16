Москвичи смогут увидеть затмение Луны

Лунное затмение будет хорошо видно в Москве на утреннем небе 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. Газета.Ru

«В западных и центральных районах России, в том числе в Москве, частное затмение Луны, ожидаемое 18 сентября, придется на утренние часы. Затмение можно будет увидеть на рассвете перед заходом Луны», - уточнили астрономы. ТАСС

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что ближайшее полное лунное затмение произойдет 14 марта следующего года. Однако увидеть его в Москве будет проблематично, подчеркнула она. Москва24