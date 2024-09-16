«Джеймс Уэбб» показал, как черная дыра морит галактику голодом

Астрономы с помощью космического телескопа James Webb проанализировали древнюю галактику GS-10578, в которой прекратилось звездообразование. Оказалось, что сверхмассивная черная дыра в ее центре «выталкивает» потоки газа прочь из галактики. Из-за этого GS-10578 не хватает вещества для образования новых звезд. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
GS-10578, также известная как «Галактика Пабло», — древняя галактика, большинство звезд которой образовались 11,5-12,5 млрд лет назад, то есть чуть больше чем через 2 млрд лет после Большого взрыва. Ее общая масса составлять около 200 млрд масс Солнца, что чрезвычайно много для настолько древней галактики. На сегодняшний день GS-10578 мертва — в ней практически не образуются новые звезды.
В центре GS-10578 расположена сверхмассивная черная дыра. Астрономы предположили, что она как-то связана с окончанием звездообразования в галактике. Чтобы проверить гипотезу, ученые использовали космический телескоп James Webb.
Астрономы проанализировали потоки газа внутри галактики. Они выявили прежде неизвестный компонент звездного ветра — газ, который отличается низкой температурой, высокой плотностью и полным отсутствием свечения. Ученые оценили скорость движения облаков как холодного, так и горячего газа. Оказалось, что GS-10578 выбрасывает большое количества вещества со скоростью более 1000 км/с. Черная дыра «выталкивает» эти газы из галактики.
Из-за этого GS-10578 не хватает вещества для звездообразования. Черная дыра фактически морит галактику голодом.
«Мы знали, что черные дыры оказывают огромное влияние на галактики, и, возможно, они часто останавливают звездообразование, но до James Webb мы не могли напрямую это подтвердить», — рассказал Роберто Майолино из Института космологии Кавли.