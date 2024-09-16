«Джеймс Уэбб» показал, как черная дыра морит галактику голодом

Астрономы с помощью космического телескопа James Webb проанализировали древнюю галактику GS-10578, в которой прекратилось звездообразование. Оказалось, что сверхмассивная черная дыра в ее центре «выталкивает» потоки газа прочь из галактики. Из-за этого GS-10578 не хватает вещества для образования новых звезд. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

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GS-10578, также известная как «Галактика Пабло», — древняя галактика, большинство звезд которой образовались 11,5-12,5 млрд лет назад, то есть чуть больше чем через 2 млрд лет после Большого взрыва. Ее общая масса составлять около 200 млрд масс Солнца, что чрезвычайно много для настолько древней галактики. На сегодняшний день GS-10578 мертва — в ней практически не образуются новые звезды.

В центре GS-10578 расположена сверхмассивная черная дыра. Астрономы предположили, что она как-то связана с окончанием звездообразования в галактике. Чтобы проверить гипотезу, ученые использовали космический телескоп James Webb.

Астрономы проанализировали потоки газа внутри галактики. Они выявили прежде неизвестный компонент звездного ветра — газ, который отличается низкой температурой, высокой плотностью и полным отсутствием свечения. Ученые оценили скорость движения облаков как холодного, так и горячего газа. Оказалось, что GS-10578 выбрасывает большое количества вещества со скоростью более 1000 км/с. Черная дыра «выталкивает» эти газы из галактики.

Из-за этого GS-10578 не хватает вещества для звездообразования. Черная дыра фактически морит галактику голодом.