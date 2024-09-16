Ученые открыли новый вид древесины

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) описали новый вид древесины. Это открытие важно для будущих исследований в области экологии.

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До сих пор было известно только два вида древесины: хвойная и лиственная. Британские ученые выявили третью категорию, которую описали как «среднелиственная».

Предыдущие наблюдения показали, что некоторые виды деревьев, такие как тюльпанное дерево (Liriodendron tulipifera) улавливают углерод гораздо эффективнее, чем другие. В ходе новой научной работы ученые проанализировали древесину различных пород в нанометровом масштабе и смогли различить структуры в 6 тыс. раз тоньше человеческого волоса. Так, они вблизи рассмотрели макроволокна (волокна, состоящие преимущественно из целлюлозы).

Результаты показали, что волокна твердых пород достигают 16 нанометров (нм) в диаметре, хвойных – 28 нм. У тюльпановых деревьев были выявлены волокна размером 22 нм, поэтому их отнесли к третьей группе.

Тюльпановые деревья появились на планете 30-50 млн лет назад. Тогда на планете происходили глобальные изменения – уровень углекислого газа в атмосфере упал с 1000 частей на миллион (ppm) до 500. Ученые предположили, что эти деревья создали собственную волокнистую макроструктуру, чтобы компенсировать потери СО2. Сейчас она позволяет им активно поглощать углекислый газ.

В дальнейшем ученые намерены найти другие растения, обладающие таким же типом древесины, сообщает New Phytologist Foundation.

Ранее сообщалось, что создан сверхчерный материал на основе древесины. Разработку представили канадские ученые.