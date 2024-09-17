Названа стоимость планшета Honor MagicPad 2 в России

Близкий к ритейлу источник "РГ" сообщил о стоимости новинки. В ближайшее время HONOR MagicPad 2 появится в крупных сетевых российских магазинах электроники по цене 70 000 руб.

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Планшет HONOR MagicPad 2 оснащен OLED-экраном 12,3 дюйма с разрешением 3К, частотой 144 Гц и технологиями защиты зрения, включая AI-дефокус. Планшет работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3 с 12/256 ГБ памяти. Емкость аккумулятора составляет 10050 мАч, мощность зарядки 66 Вт.

Планшет получил 8 динамиков с поддержкой пространственного аудио, а также сертификат IMAX Enhanced.

MagicPad 2 поддерживает некоторые опции искусственного интеллекта: AI-ластик, преобразование речь в текст с переводом в реальном времени, распознавание рукописных формул, улучшение почерка. Покупателям также будут доступны чехол-клавиатура и стилус Magic-Pencil 3.

HONOR MagicPad 2 относится к премиум-сегменту и был недавно представлен в Берлине на выставке потребительской электроники IFA 2024.