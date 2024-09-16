В РКН признали «применение мер» в отношении YouTube

В Роскомнадзоре (РКН) подтвердили, что ведется работа по замедлению работы YouTube в России. Об этом представитель ведомства рассказал одному из российских интернет-провайдеров в официальном письме, которое было отправлено в ответ на запрос разъяснить нестабильную работу YouTube. Об этом сообщает издание «Афиша Daily», ссылаясь «Хабр», где компания-провайдер опубликовала переписку с РКН. На момент публикации новости, заметка на «Хабр» была удалена.

Согласно тексту «Афиши Daily», один из интернет-провайдеров Ставропольского края обратился в РКН за разъяснениями по поводу нестабильной работы американского видеохостинга. Компания получила ответ от начальника управления контроля и надзора в сфере связи Максима Прыткина.

В своем ответе представитель РКН напомнил, что владеющая сервисом Google покинула Россию в 2022 году, сделав тем самым выбор в пользу банкротства российского филиала и прекращения поддержки инфраструктуры кэширующих серверов в российских сетях связи. Это, по словам Прыткина, приводит к снижению качества работы YouTube.

Прыткин также подчеркнул, что число блокировок российских каналов на платформе продолжает расти. При этом корпорация игнорирует требования снять ограничения и отказывается выплачивать штрафы.

По словам чиновника, американский ИТ-гигант многократно нарушал российское законодательство, проявлял неуважение к стране и ее гражданам, что, в конце концов, и стало «основанием для принятия мер в отношении YouTube». Прыткин также подчеркнул, что у РКН достаточно инструментов для «мотивации компании» и право на их использование остается за Россией.

«Дифференциация деградации упомянутого сервиса у различных операторов связи обусловлена различными политиками, применяемыми к сервису на сетях подвижной и фиксированной связи», – заключил представитель ведомства.

Замедление работы YouTube в России началось в середине июля 2024 года. Изначально в качестве причины «Ростелеком» и РКН называли устаревшие кэш-серверы Google.