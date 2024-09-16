Индекс солнечной активности в XXI веке достиг максимальных значений

Индекс солнечной активности в XXI веке фактически достиг своих максимальных значений, несмотря на противоположные прогнозы. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, пишет РБК.

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Как отметили неназванные коллеги ученого, текущий уровень активности звезды отражает ситуацию по итогам второго 11-летнего цикла.

«Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов. Почему так, не очень понятно», — подчеркнул эксперт.

По словам Богачева, все модели указывают на то, что сейчас активность солнца должна быть примерно на 100-летнем минимуме. Но в реальности соответствующий индекс оказался в два раза выше.

На этом фоне руководитель лаборатории пришел к выводу, что в XXI веке звезда могла перейти в новый цикл роста, который длится 100 лет. Однако, чтобы убедиться в этой гипотезе, ученым необходимо наблюдать за ней в течение как минимум одного года.

При этом директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович пояснил, что рост числа солнечных пятен свидетельствует о повышении общей активности звезды. В годы, когда упомянутый индекс достигает максимальных значений, количество темных областей на поверхности Солнца может увеличиваться до нескольких сотен.

Индекс солнечной активности отслеживается с 1749 года и позволяет сравнивать интенсивность солнечных циклов на протяжении многих лет. Он рассчитывается из числа пятен на поверхности звезды, которые ученым удается зафиксировать в каждый из месяцев.