Сильная магнитная буря обрушится на Землю 16 сентября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о начале сильной магнитной бури на Земле с 9:00 мск 16 сентября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, до полудня магнитная буря будет слабой, а после полудня и до 18:00 — сильной, уровня G3. Она постепенно ослабнет до умеренной и продолжится до 12:00 вторника, 17 сентября. После этого геомагнитное поле Земли успокоится.

Напомним, что 14 сентября в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) РАН заявили о регистрации одной из самых сильных вспышек в рамках 25-го цикла солнечной активности. Ее классифицировали как X5.3, но данные могут быть пересмотрены в дальнейшем. Длительность составила 33 минуты.

По оценке экспертов, вероятность ее влияния на Землю остается невысокой. По предварительным моделям, шанс касательного удара составляет от 5 до 10%.