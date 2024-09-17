Intel заморозит проект по производству полупроводников в Польше

Американская корпорация Intel приостановит на два года реализацию своих проектов в Европе, в том числе строительство завода по производству полупроводников в Польше.

Об этом сообщил министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский.

"Intel приостанавливает свои ключевые проекты в Европе, включая строительство завода в Польше, на два года из-за глобальных финансовых проблем компании. Об этом мне сообщил Пэт Гелсингер, глава Intel", - написал министр в X (ранее Twitter).

По его словам, Варшава уже получила от Еврокомиссии разрешение на подачу заявления на финансовую помощь для Intel.

В июне 2023 года Intel сообщила о планах инвестировать до $4,6 млрд в строительство предприятия по сборке полупроводников в западной части Польши.