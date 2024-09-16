Стало известно, сколько новинок представит Apple до конца года

Apple готовится к проведению очередного мероприятия в ближайшие недели, сообщило агентство Bloomberg. На презентации будут представлены по меньшей мере семь новых устройств. Большая часть из них уже находится на стадии производства и поставляется на склады.

Сейчас новинки известны под каталожными номерами. Так, код J604 присвоен 14-дюймовому ноутбуку MacBook Pro начального уровня с базовым чипом M4. J614 и J616 представляют собой высокопроизводительные MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов соответственно, оснащенные чипами M4 Pro и M4 Max. Устройство J623 — это новый 24-дюймовый моноблочный компьютер iMac. J773 — это Mac mini на базе процессоров M4 и M4 Pro.

Ранее Apple официально представила смартфон нового поколения iPhone 16. В гаджете обновили дизайн и изменили расположение объективов камеры. Разработчики уточнили, что новая модель получила на 50% более прочный экран с яркостью до 2000 нит. Кроме того, в смартфоны встроили кнопку для управления функциями камеры. Также iPhone 16 оснастили процессором A18, который может поддерживать работу с искусственным интеллектом.

Также стало известно, что корпорация Apple начнет блокировать iPhone, в которых установлены запчасти краденых «донорских» устройств. Функцию Activation Lock добавят в новую версию операционной системы iOS 18, она будет распространяться на аккумуляторы, камеры и экраны. Если система найдет использованные ранее детали, пользователю нужно будет ввести в устройство пароль от учетной записи с оригинального iPhone.