Спрос на тройную раскладушку Huawei Mate XT в 6 раз превысил предложение

Интерес со стороны пользователей на новенький Huawei Mate XT, тройную раскладушку, в 6 раз превысил предложение.

За 10 дней с момента начала предзаказов, на официальном сайте было зарегистрировано более 6.26 млн бронирований. Однако, по данным цепочки поставок, в первой партии доступно всего около 1 млн устройств.

Официальный релиз смартфона состоялся 10 сентября, а старт продаж намечен на 20 сентября. Из-за ограниченного количества устройств, в день продаж на каждую доступную модель будут претендовать не менее 6-7 человек.

Huawei Mate XT отличается тройным складным экраном, который меняет подход к использованию смартфона.

Он может принимать три формы: одноблочный, двойной экран и тройной экран. Цена новинки составляет $2800, что на $845 больше, чем у самого дорогого iPhone 16 Pro Max.

Смартфон оснащен уникальной системой шарниров Huawei, которая обеспечивает надежность конструкции.