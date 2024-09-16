Microsoft начала использовать роботов для разборки устаревших HDD

Microsoft решила использовать роботов для разборки и переработки устаревших жестких дисков в рамках своей программы по сокращению электронных отходов.

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В прошлом такие диски обычно уничтожались путем измельчения, что превращало редкие металлы, такие как неодим, в мусор. Новый проект направлен на извлечение ценных компонентов, таких как магниты, для их повторного использования.

Идея появилась на хакатоне Microsoft в 2020 году, и теперь компания планирует использовать эту технологию в своих центрах обработки данных.

Роботизированная система демонтирует диски, уничтожает данные и сортирует пригодные для переработки материалы.

Компания намерена достичь 90% переработки серверов и комплектующих к 2025 году, а к 2030 году и вовсе дойти до нулевого уровня отходов.