Intel начала менять i9-13900K на i9-14900K

Из-за брака процессоров Intel 13-го поколения, компания столкнулась с огромным числом возвратов.

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Изначально некоторые пользователи сталкивались с отказами по RMA-запросам или отсутствием запасных процессоров для замены.

Однако недавно ситуация изменилась: некоторые пользователи сообщают, что получили либо более новые модели процессоров, либо чек на полную стоимость чипов, приобретенных в момент запуска.

Один из покупателей под ником PK1 нашел «лазейку» в системе RMA от Intel. Он заявил, что Intel не запросила доказательства нестабильной работы процессора Core i9-13900K.

В итоге, отправив запрос на возврат за полностью функционирующий чип, он получил полный возврат в размере $599 — цену, которую процессор стоил при запуске в 2022 году.

Другой пользователь, SomeOrdinary_Indian, поделился на Reddit своей историей о замене процессора Core i9-13900K, который действительно столкнулся с нестабильной работой чипа.

К его удивлению, вместо процессора 13-го поколения он получил более свежий Core i9-14900K, так как запасы 13-го поколения оказались ограничены.