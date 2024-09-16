Помогает ли темная тема экономить заряд смартфона

В последнее время многие ставят на смартфоне тёмную тему, чтобы увеличить его автономность. Но действительно ли это работает?

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Компания Google провела исследование, в ходе которого выяснилось, как влияет на заряд телефона использование тёмной темы. На устройствах с OLED-экранами эта настройка помогла сэкономить 15−63% заряда, а вот на гаджетах с LCD-экранами такого эффекта не было.

Также исследование Университета Пердью продемонстрировало, что при яркости дисплея не более 30−50% тёмная тема эффективна лишь на 3−9%.

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Наконец, портал 4PDA провёл эксперимент со смартфоном Vivo V21 с AMOLED-дисплеем. Оказалось, что если используется максимальная яркость, то разница в автономности при установке тёмной и светлой темы значительная. Например, при просмотре видео на YouTube расход аккумулятора уменьшился в тёмном режиме более чем в два раза. При средней же яркости экрана разница была не такой выраженной, хоть и тоже значительной.