В России вырастили 13 новых сортов картофеля

На Камчатке фермеры вырастили 13 новых сортов картофеля. Они появятся на прилавках уже в следующем году.

Новые сорта выводили сначала в пробирке, затем высаживали в теплицах, после чего были полевые высадки. Все этапы прошли успешно на полях Елизовского района. Это такие сорта как Фламинго, Ла Страда, Кармен, Индиго, Реал, Оскар, Атлетик, Сормат, Гетсби, Калинка, Милана, Кингсмен и Прайм, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Новинку уже представили сельхозпроизводителям региона: провели для них в том числе дегустацию и рассказали об особенностях каждого сорта. Например, индиго по цвету напоминает сливу.

Отмечается, что в текущем году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах превышает 20 тыс. га. Из них 1,8 тыс. га отведено под картофель.