В Конгрессе США пройдут слушания по НЛО

В Конгрессе США в ближайшие недели состоятся публичные слушания по вопросу НЛО, сообщает Daily Mail (DM) со ссылкой на высокопоставленного члена комитета Сената Соединенных Штатов.

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Издание подчеркивает, что слушания состоятся вслед за заявлениями американских военных осведомителей об НЛО, а также заявлением экс-чиновника Пентагона Луиса Элизондо о том, что он имел дело с «инопланетным имплантом», который извлекли из тела ветерана-военнослужащего.

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Сенатор Кирстен Джиллибранд подтвердила изданию, что слушания состоятся в ближайшее время. По ее мнению, важно, чтобы подобная информация была общедоступной.

DM отмечает, что расследование в Конгрессе началось на фоне сообщений американцев об НЛО. Один из них несколько дней назад заметили в штате Монтана в 60 милях от ядерной базы ВВС США.

В 2023 году в рамках первых публичных слушаний в Конгрессе США, посвященных вопросам существования внеземных цивилизаций и возможного контакта с ними, экс-сотрудник ЦРУ Дэвид Груш заявил, что в зонах, где происходили инциденты с неопознанными летающими объектами, были обнаружены технологии нечеловеческого происхождения.

Ранее Карлсон заявил, что США скрывают правду об НЛО.