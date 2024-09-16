Могут ли украсть деньги через включенный NFC-чип смартфона

Украсть данные банковской карты через NFC практически невозможно, утверждает преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов. Он объяснил, что защиту обеспечивают сразу две технологии. Первая — шифрование EMV, которое скрывает номер счета и важную информацию при покупке. Вторая — использование одноразовых токенов, которые заменяют банковские реквизиты во время транзакции, что делает кражу данных практически невозможной.

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Ситнов также отметил, что полностью исключить возможность взлома невозможно, ведь любая защита может быть преодолена. Однако через сам NFC получить банковские данные не удастся — для этого нужно взломать базы данных банка. В этом случае информация станет доступна злоумышленникам, но сам по себе NFC не представляет такой угрозы.

Отключать NFC нет необходимости, если устройство настроено правильно, добавил эксперт. Во-первых, оплата возможна только при разблокированном экране, что затрудняет действия мошенников. Во-вторых, стоит установить лимит на списание средств без пин-кода — обычно это около трёх тысяч рублей. После таких настроек NFC будет безопасен, и его отключение не принесёт пользы, так как он потребляет минимум энергии.