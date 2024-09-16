На орбите Земли обнаружены сотни фрагментов разгонного блока США

Космический мусор: на орбите Земли зафиксировано более 500 фрагментов разрушенного разгонного блока США
Российские ученые обнаружили свыше 500 фрагментов космического мусора на орбите Земли.
Это остатки разрушенного разгонного блока США Centaur, сообщает Институт прикладной математики им. Келдыша РАН в своем Telegram-канале.
«6 сентября 2024 года на высоте 33400 км над Тихим океаном произошло разрушение американского разгонного блока Atlas 5 Centaur. В результате этого события в космосе каталогизировано более 500 фрагментов», – говорится в сообщении института.
К сообщению прикреплена анимация полета американского разгонного блока, собранная из кадров 22-сантиметрового телескопа.
Ранее Европейское космическое агентство сообщило, что количество космического мусора на орбите Земли достигло рекордных значений. Ученые подсчитали, что в настоящий момент на орбите вращается более 35 тысяч объектов диаметром более 10 см.