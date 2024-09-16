На орбите Земли обнаружены сотни фрагментов разгонного блока США

Российские ученые обнаружили свыше 500 фрагментов космического мусора на орбите Земли.

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Это остатки разрушенного разгонного блока США Centaur, сообщает Институт прикладной математики им. Келдыша РАН в своем Telegram-канале.

«6 сентября 2024 года на высоте 33400 км над Тихим океаном произошло разрушение американского разгонного блока Atlas 5 Centaur. В результате этого события в космосе каталогизировано более 500 фрагментов», – говорится в сообщении института.

К сообщению прикреплена анимация полета американского разгонного блока, собранная из кадров 22-сантиметрового телескопа.

Ранее Европейское космическое агентство сообщило, что количество космического мусора на орбите Земли достигло рекордных значений. Ученые подсчитали, что в настоящий момент на орбите вращается более 35 тысяч объектов диаметром более 10 см.