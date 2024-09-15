В России выпустят золотой iPhone 16 Pro за 4,3 миллиона рублей

На этой неделе люксовый бренд Caviar анонсировал новую коллекцию под названием Art & Gold для моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Производитель отметил, что данные версии устройств получат корпуса, выполненные из золота 750 пробы различных оттенков: красного, белого и жёлтого.

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Три представленные модели

Duomo — оформление вдохновлено архитектурой Миланского собора, поэтому на корпусе есть ажурные элементы в готическом стиле и рисунок из белого золота. Стоимость составит 4,3 млн рублей;

Paramount — оформление вдохновлено стилем ар-деко и выполнено из лимонного золота. Дизайн перекликается с силуэтами небоскрёбов Нью-Йорка. Стоимость неизвестна;

Symphony — оформление символизирует современный архитектурный стиль благодаря параметрическому орнаменту на его корпусе. Стоимость неизвестна.

Выход линейки iPhone 16 состоится 20 сентября. Стоимость самой младшей модели с минимальной комплектацией будет начинаться от 90 тыс. рублей.