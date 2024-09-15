В России начали продаваться первые наушники Dyson в истории

В России стартовали продажи наушников OnTrac – первых беспроводных наушников от известного бренда Dyson. Цена устройства у ритейлеров составила 80 тыс. руб. Об этом сообщает издание CNews.

© Dyson

Особенностью Dyson OnTrac является наличие системы активного шумоподавления (ANC), которая обеспечивает условия для комфортного прослушивания музыки или проведения звонков в условиях акустического загрязнения. У работы ANC имеется два режима: полное шумоподавление и режим прозрачности.

Dyson OnTrac имеют амбушюры из мягкой пены с эффектом памяти, которые, по заявлению производителя, идеально прилегают к ушам, создавая дополнительную звукоизоляцию. Регулируемое оголовье обеспечивает удобную посадку наушников для людей с разным размером головы. За звучание новинки отвечают 40-мм динамические излучатели.

Наушники работают до 20 часов на одном заряде аккумулятора, а время полной зарядки составляет два часа. Гаджет оснащен технологией беспроводной связи Bluetooth версии 5.3.

Наушники Dyson OnTrac были анонсированы 18 июля 2024 года.