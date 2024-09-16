Специалисты по ремонту оценили конструкцию Google Pixel 9 Pro Fold

Специалисты по ремонту из компании iFixit опубликовали видео с разборкой складного смартфона Google Pixel 9 Pro. Эксперт iFixit Шахрам Мохтари назвал новинку «самым захватывающим складным устройством», которое ему приходилось разбирать. Об этом сообщает издание The Verge.

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Мохтари подчеркивает, что Google предлагает официальные руководства по ремонту и запчасти для телефона. Самое большое впечатление на специалиста произвела модульность Pixel 9 Pro Fold, которая позволяет легко вынимать из корпуса ряд деталей вроде порта USB-C и лотка для SIM-карты. Кроме того, смартфон удостоился похвалы за относительно легкое отключение внешнего экрана и аккумуляторов, поскольку обе процедуры не требуют использования тепловой пушки для разогрева клея.

Покритиковать новинку, впрочем, тоже нашлось за что. В частности, Мохтари остался недоволен нетипичными креплениями батарей. Вместе с тем специалисту не удалось снять складной внутренний экран, не испортив его.

Pixel 9 Pro Fold – это второй складной смартфон, разработанный компанией Google как часть линейки продуктов Google Pixel. Он был официально анонсирован 13 августа 2024 года на ежегодном мероприятии Made by Google и поступил в продажу в США 4 сентября.