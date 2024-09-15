В Apple Vision Pro оказалось чрезвычайно опасно вводить какие-либо пароли

Исследователи из Университета Флориды и Техасского технологического университета обнаружили уязвимость в очках смешанной реальности Vision Pro, позволяющую удаленно получать пароли и другой ввод с виртуальной клавиатуры. Метод, получивший название GAZEploit, основан на анализе движения глаз аватарки в ходе видеосвязи на гаджете Apple при помощи искусственного интеллекта. Информация об этом появилась на сайте Wired.

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Очки Vision Pro предоставляют возможность управления взглядом и при видеозвонках создают 3D-аватар, отображаемый собеседнику. Исследователи выяснили, что этот персонаж точно воспроизводит направление глаз пользователя, фиксируемое клавиатурой, и в результате может раскрыть вводимые данные.

Атака GAZEploit проводится в два этапа. Сначала определяются расположение и размеры виртуальной клавиатуры, а также сам факт ввода текста. Для этого используются геометрические расчеты, а также анализ концентрации взгляда, снижения частоты морганий и характерного чередования фиксаций.

На втором этапе GAZEploit проводится анализ. Снятая с аватарки информация сопоставляется с раскладкой виртуальной клавиатуры, и по результатам делаются выводы. Исследователи смогли достичь точности определения «нажатых» клавиш 85,9% и полноты 96,8%.

О найденной уязвимости было доложено разработчику гаджета. В конце июля Apple выпустила патч для этой уязвимости в составе сборки VisionOS с номером 1.3.