Корабль Crew Dragon в воскресенье, 15 сентября, приводнился у побережья штата Флорида в США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу принадлежащей Илону Маску компании SpaceX.

По данным агентства, аппарат стартовал во вторник, 10 сентября, с миссией Polaris Dawn на ракете-носителе Falcon 9.

«Подтверждено приводнение. Добро пожаловать обратно на Землю», — отметили в компании.

В пресс-службе пояснили, что приводнение произошло примерно в 03.38 по местному времени (10.38 мск).

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На борту находились предприниматель Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис, главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.