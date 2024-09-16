Почему не стоит обновляться до iOS 18, а дождаться iOS 18.1

Apple планирует выпустить iOS 18 для широкой публики уже в ближайший понедельник.

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Однако, несмотря на новизну обновления, существует несколько причин, почему не стоит устанавливать его сразу после релиза и лучше дождаться версии iOS 18.1.

Во-первых, большие обновления iOS обычно сопровождаются различными проблемами и багами. Например, прошлогодний релиз iOS 17 вызвал множество нареканий от пользователей iPhone 15 из-за проблемы с перегревом устройств.

После этого Apple выпустила исправление в виде обновления. Следовательно, можно предположить, что iOS 18 также может содержать некоторые ошибки, которые будут исправлены в последующих апдейтах.

Кроме того, самая ожидаемая функция iOS 18 – Apple Intelligence – не появится до выхода iOS 18.1.

Компания собирается разделить внедрение этих функций на несколько этапов и будет выпускать их постепенно: часть – в iOS 18.1 в октябре, а оставшуюся часть – в декабре. Поэтому установка iOS 18 сразу после релиза не даст доступ ко всем новым возможностям.