Эксперт назвал альтернативы Telegram в России

Заменой Telegram в России могут стать приложения Element, Jabber и Briar. Альтернативы популярному мессенджеру назвал эксперт инжинирингового центра Safenet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, передает РИА Новости.

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«Мы можем говорить о таких изначально защищенных мессенджерах, как Element, Jabber и Briar, которые также можно разместить на собственных серверных мощностях и снабдить внешним шифрованием данных, что обеспечит их практически стопроцентную конфиденциальность», — рассказал эксперт.

Он добавил, что корпоративной альтернативой Telegram может стать мессенджер eXpress.

12 сентября французская газета Libération сообщила, что после ареста основателя Telegram Дурова мессенджер стал сотрудничать с французскими следственными органами. По данным издания, мессенджер согласился сотрудничать со следствием и предоставлять информацию, которая помогла бы идентифицировать преступников. В частности, речь идет о незаконных действиях в отношении несовершеннолетних.