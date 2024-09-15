Экипаж первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn вернулся на Землю

Экипаж корабля Crew Dragon первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn успешно вернулся на Землю, совершив приводнение у берегов США. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Приводнение произошло у побережья штата Флорида примерно в 03:38 по местному времени (10:38 мск). Таким образом, первая коммерческая космическая миссия продлилась около пяти суток.

За время проведения полета участникам миссии удалось осуществить несколько исторических достижений - корабль на одном из этапов полета находился на высоте 1 400 км, что стало самой большой дистанцией, на которой человек находился от Земли с 1972 года. Помимо этого, в рамках Polaris Dawn состоялся первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Экипаж Crew Dragon также провел несколько исследований на околоземной орбите.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов миссии Polaris Dawn - американцев Джареда Айзекмана, Скотта Потита, Сары Джиллис и Анны Менон - состоялся 10 сентября в 05:24 по местному времени (12:24 мск) с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида).