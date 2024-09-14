Космический зонд JUICE признал Землю пригодной для жизни планетой

Космический зонд Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) для изучения системы Юпитера проанализировал Землю и признал ее пригодной для жизни планетой. Об этом свидетельствуют результаты тестов оборудования аппарата, сообщается на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

© ESA

JUICE запустили в апреле 2023 года. Сейчас корабль пересекает Солнечную систему в направлении Юпитера, чтобы изучить его луны: Ганимед, Каллисто и Европу.

Во время пролета мимо Земли зонд успешно идентифицировал в атмосфере нашей планеты воду, углерод, водород, азот, кислород и серу — элементы, которые чаще всего встречаются в живых организмах.

В ходе анализа JUICE протестировал два устройства из своего арсенала: спектрометр для получения изображений Луны и Юпитера (MAJIS) и прибор для исследования субмиллиметровых волн (SWI), которые смогли обнаружить признаки обитаемости.

«Мы, очевидно, не удивлены этими результатами… было бы крайне тревожно узнать, что Земля непригодна для жизни! Но они указывают на то, что MAJIS и SWI будут очень успешно работать на Юпитере, где они помогут нам исследовать, могут ли ледяные луны быть потенциальными местами обитания организмов сейчас или в прошлом», — отметили в ЕКА.

Во время пролета Земли JUICE также собрал данные о составе атмосферы, включая кислород, озон и углекислый газ. Ученые планируют изучить концентрацию кислорода, в частности, в качестве точки сравнения для системы Юпитера. Это покажет, могут ли уровни кислорода на лунах газового гиганта поддерживать текущую биологическую активность земной жизни.