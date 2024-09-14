Выявлено масштабное вторжение теплого воздуха в атмосферу Антарктиды

Вторжение теплого воздуха из низких широт ускорило изменение климата в Антарктиде в 2023 году. К такому выводу пришли немецкие ученые из Института тропосферных исследований имени Лейбница и других научных учреждений. Исследование опубликовано в научном журнале Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS).

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Команда проанализировала результаты атмосферных измерений в Антарктиде, проводившихся с января по декабрь 2023 года с помощью платформы OCEANET-Atmosphere. Этот инструмент объединяет многоволновой лидар, радар, микроволновой радиометр и доплеровский лидар для наблюдений за облаками и атмосферными аэрозолями, включая турбулентные воздушные потоки.

Исследование показало два эпизода аномального притока теплых воздушных масс в прошлом году. Первый произошел в апреле и вызвал интенсивный снегопад, обеспечивший 10% от общего объема выпавшего за год снега.

Второе потепление произошло в начале июля 2023 года и повысило температуру до -2,3°C. Это стало самым высоким показателем с начала непрерывных метеорологических наблюдений в 1982 году. Температурный максимум зафиксировали в разгар зимы и полярной ночи в Южном полушарии.

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Эти необычно высокие температуры привели к переохлажденной мороси. На поверхности образовался слой прозрачного льда толщиной около 2 миллиметров на снежном покрове.

Измерения лидара также показали неожиданно высокую концентрацию вулканических аэрозолей в стратосфере (между девятью и 17 километрами над Землей). По словам ученых, эта пыль состояла из сульфатных частиц и, скорее всего, была связана с извержением вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай в январе 2022 года.