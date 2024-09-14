Сильная вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка класса М3, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Она продлилась 32 минуты и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Вспышка была 14 сентября в 10:41 мск в рентгеновском диапазоне класса M3.1 продолжительностью 32 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи, — сообщили в ИПГ.

Солнечные вспышки различаются по мощности рентгеновского излучения и классифицируются пятью буквами: A, B, C, M и X. Самый слабый класс — A0.0, соответствует мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. С каждой последующей буквой мощность увеличивается в 10 раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая, достигая Земли, может вызывать магнитные бури.

Также 14 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле была зафиксирована магнитная буря, которая продолжалась не более трех часов. По информации ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня ночью наблюдалась магнитная буря, но ближе к утру магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние. Леус отметил, что в целом прогноз геомагнитной активности на сегодняшний день неблагоприятный.