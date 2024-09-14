В Иране рассказали, зачем запустили спутник в космос

На орбиту Земли высотой 550 км выведен иранский исследовательский спутник Chamran-1, сообщает местное агентство IRNA со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции. Предполагается, что аппарат будет использоваться для проверки технологий маневрирования и тестирования соответствующих аппаратных и программных систем.

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Спутник был выведен на орбиту 550 км в субботу утром с помощью ракеты-носителя Qaem-100, твердотопливной космической ракеты-носителя, разработанной аэрокосмическими экспертами Корпуса стражей Исламской революции, — указано в сообщении.

Qaem-100 — трехступенчатая ракета, оснащенная твердотопливным двигателем. Она способна доставлять спутники на высоту до 750 км, если масса спутника не превышает 80 кг. Chamran-1 весит порядка 550 кг, нужного удаления от поверхности планеты он достиг за несколько часов, он уже направил на Землю первые сигналы. В январе в Иране вывели в космос еще один спутник — Soraya, он находится на орбите в 750 км.

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