Человечество развернуло сверхактивную экспансию на Луну

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Сверхактивная экспансия человечества на Луну началась с посадкой индийского аппарата «Чандраян-3» на спутник Земли в августе, рассказал ТАСС руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый. По его словам, речи об освоении уже не идет.

Сейчас началась активнейшая фаза экспансии — не освоения, а именно экспансии человечества на Луну. В августе прошлого года именно в том районе, который мы тоже считали приоритетным объектом южного полюса, сел индийский аппарат, — объяснил ученый.

Зеленый подчеркнул, что «Чандраян-3» находится на южном полюсе Луны, там же остановились японский SLIM и американский Nova-C. Кроме того, к экспедиции сейчас готовится и Китай. Однако, как напомнил ученый, изучение и освоение южного полюса спутника Земли начала именно Россия.

Мы сохраняем определенный оптимизм, несмотря на гибель «Луны-25». Готовится сейчас орбитальный аппарат «Луна-26» и посадочные аппараты «Луна-27», — уточнил Зеленый.

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