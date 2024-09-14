В РАН сравнили неудачные полеты на Луну в СССР и России

Авария станции «Луна-25» в прошлом году случилась из-за недоразумения. Похожие причины вызвали инцидент с «Луной-1» в 1959 году. Так считает научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зеленый, передает ТАСС.

Ученый напомнил, что в 1959 году станция «Луна -1» пролетела мимо спутника Земли.

«К сожалению, гибель "Луны-25" - это такое же недоразумение, как и в свое время промах "Луны-1"», — сказал Зеленый.

По его словам, это не было систематической принципиальной ошибкой. Причиной промаха стала «недоработанная проверка связи между различными системами аппарата».

При этом академик подчеркнул, что запуск «Луны-1» помог сделать великое открытие. Ионные ловушки станции впервые зафиксировали потоки горячей плазмы — солнечного ветра.

Вдобавок впервые была создана искусственная комета. Чтобы доказать, что аппарат летит к Луне, на нем распылили килограмм натрия. Получилось оранжевое облако, которое можно было наблюдать в телескоп.

«И вот, несмотря на то, что "Луна-1" промахнулась, эти два важных достижения показывают, что абсолютных неудач не бывает», — сказал Зеленый.

Ракета-носитель с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный летом прошлого года. При приближении к спутнику Земли связь с аппаратом прервалась. Позже выяснилось, что он столкнулся с поверхностью Луны.

Ранее стало известно, что Роскосмос поддержал идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27», но пока на это не хватает финансов.