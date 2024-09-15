iPhone 16 Pro Max невозможно будет быстро купить в интернете из-за феноменального спроса

Согласно данным издания AppleInsider, все запасы самого дорогого нового смартфона Apple, iPhone 16 Pro Max, были раскуплены всего за 18 минут после открытия предзаказов 13 сентября. Журналисты выяснили это, проанализировав сроки доставки устройства.

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При оформлении заказа на iPhone 16 Pro Max в США компания обещала доставить смартфон за 7-10 рабочих дней, что является нормальным сроком. Однако уже спустя два часа после старта предзаказов временной промежуток растянулся до 3-4 недель. Причем почти моментально кончились смартфоны всех цветов и конфигураций памяти.

Сроки доставки от первоначальных начали отличаться уже спустя 18 минут после старта продаж. В AppleInsider считают, что именно после этого момента были истощены стартовые запасы смартфонов Apple.

В сравнении с этим, сроки доставки более доступных моделей iPhone 16, iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro оказались более конкретными, с обещанием доставки 20 сентября. Журналисты AppleInsider отмечают, что спрос на стартовые модели iPhone всегда ниже.

Пользователям, которые не успели попасть в первую волну предзаказов, в AppleInsider рекомендовали проверить наличие новинки в салонах связи сотовых операторов. У них, как в официальных магазинах Apple, новинка начнет продаваться 20 сентября 2024 года.

Серия смартфонов iPhone 16 была представлена 9 сентября вместе со смарт-часами Apple Watch Series 10, а также новыми наушникам AirPods 4.