Apple впервые официально раскрыла объем оперативной памяти в iPhone

Старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сруджи в рамках интервью для YouTube-канала Geekerwan раскрыл подробные характеристики iPhone 16.

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Прошлогодние iPhone 15 и 15 Plus предлагают 6 ГБ оперативной памяти, тогда как iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — 8 ГБ. Предполагается, что это одна из причин, по которой базовые модели не получили поддержку ИИ-системы Apple Intelligence. Текущие четыре модели iPhone 16 поддерживают Apple Intelligence, частично благодаря 8 ГБ оперативной памяти.

Сруджи подтвердил объем оперативной памяти в интервью, отметив, что это первый случай, когда Apple публично раскрыла этот параметр — обычно Apple не делится подобными характеристиками. Сруджи объяснил, что увеличение объема оперативной памяти связано с Apple Intelligence, но это также положительно скажется на производительности других приложений, включая требовательные игры.

Он подчеркнул, что интеграция программного и аппаратного обеспечения позволяет оптимизировать использование памяти и вычислительных ресурсов, что делает 8 ГБ оптимальным выбором.

Ранее сообщалось, что Apple начнет блокировать iPhone с краденными б/у-деталями.