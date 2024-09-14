Маск рассказал, что поможет спасти человечество от вымирания на Земле

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, как можно спасти человечество от вымирания на Земле. Помогут многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители Starship.

"Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

По мнению предпринимателя, мешает прогрессу бюрократия. В частности, государственное регулирование в США. Если условия (для бизнеса) продолжат ухудшаться, все крупные проекты в Соединенных Штатах станут незаконными.

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На этой неделе Маск заявил, что американцы никогда не окажутся на Марсе в случае, если на выборах президента страны победит Камала Харрис.

Бизнесмен поддерживает другого кандидата - Дональда Трампа. Республиканец пообещал провести ряд реформ, которые сделают работу правительства более эффективной.