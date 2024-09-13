NASA протестировала 3D-печатную деталь для двигателя ракеты

NASA провела успешные огневые испытания алюминиевого сопла ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере. Алюминий редко используется в 3D-печати из-за склонности к растрескиванию и низкой температуре плавления, что делает его сложным материалом для ракетных двигателей. Однако испытания подтвердили возможность применения этой технологии.

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Разработка может значительно сократить время и стоимость производства деталей для космических аппаратов, а также уменьшить их вес. Технология, известная как реактивное аддитивное производство (RAM), была разработана компанией Elementum 3D совместно с NASA. Она включает модификацию алюминиевых сплавов для улучшения их свойств при 3D-печати. Это позволило использовать данный метод для создания крупных деталей, включая компоненты для спутников, оборудования для производства микрочипов и автоспорта.