$90.93-0.18100.80+0.41
Почта

Илон Маск раскрыл условие для спасения человечества от вымирания

Американский миллиардер Илон Маск раскрыл условие для спасения человечества от вымирания. По мнению бизнесмена, многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители Starship позволят уберечь жизни людей от вымирания на Земле. Он написал об этом н своей странице в соцсети X.

Маск раскрыл условие для спасения человечества от вымирания
© globallookpress.com

«Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит ​​бюрократия», — отметил Маск.

Бизнесмен также пожаловался на государственное регулирование в США, которое становится все более удушающим с каждым годом.

Наука и техника
Илон Маск
Мнения
Соединенные Штаты