Минцифры планирует изменить правила оказания услуг связи

Министерство цифрового развития планирует изменить правила оказания услуг телефонной связи. Предложения ведомства содержатся в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов правовых актов.

Изменения связаны с подписанным в августе Владимиром Путиным законом о покупке SIM-карт. Так, Минцифры может ввести обязательное подтверждение личности при заключении договора на услуги мобильной связи. Иностранцы могут сделать это по биометрии, а россияне по биометрии, паспорту и при помощи госуслуг, либо другой уполномоченной организации.

Операторы связи будут уведомлять абонентов с превышенным лимитом на количество SIM-карт. Если клиенты операторов не снизят их число, то услуги приостановятся по всем номерам. Для граждан страны переходный период определен до 1 ноября 2025, а для иностранных граждан – до 1 июля 2025 года.

Депутаты ограничили россиян лимитом сим-карт

Ранее сообщалось, что РКН планирует блокировать звонки из-за рубежа по умолчанию. Сейчас ведомство пока только изучает подобную возможность. Таким образом операторы могут защитить своих клиентов от мошенников.