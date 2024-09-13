В пещере нашли оставленное 50 тысяч лет назад оружие

В ходе раскопок на археологическом объекте Абрик-Романи в Испании археологи из исследовательского проекта IPHES-CERCA нашли наконечник копья, которому около 50 тысяч лет, сообщает Heritage Daily. Находка была сделана в пещере в местечке Чинглера-дель-Капельо, где ранее были найдены артефакты эпохи среднего палеолита и свидетельства об обитании неандертальцев.

© IPHES-CERCA

Археологи также обнаружили останки животных, кости которых использовались для изготовления инструментов. Наконечник копья, сделанный из кости лошади, показал следы обработки, износа и ударного излома, что указывает на то, что копье было использовано для охоты.

Исследователи считают, что наконечник был изготовлен неандертальцами, что является первым случаем на Пиренейском полуострове. Это новое открытие подтверждает, что неандертальцы умели использовать доступные ресурсы для изготовления инструментов и оружия для охоты и выделки туш животных.

Ранее археологи из Египта во время раскопок в районе Телль-эль-Абкайн в провинции Эль-Бухейра нашли меч фараона Рамзеса II. Ученые также обнаружили личные инструменты солдат.

До этого археологи из Австралийского университета Флиндерса смогли восстановить примерную картину убийства египетского фараона Секененре-Тао-II, известного как Храбрец. Древнего царя лишили жизни либо на поле боя, либо при захвате в плен в 1555 году до н. э. Правитель встретил свою смерть в возрасте 40 лет во время попытки освободить Египет от гиксосов.