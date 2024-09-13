Пропавший в 1856 году пароход нашли на дне Атлантики

Группа водолазов ищ США обнаружила обломки французского парохода Le Lyonnais, затонувшего в Атлантическом океане в 1856 году. Причиной катастрофы стало столкновение с американским парусным судном, в результате которого погибли 114 человек.

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Как сообщает Phys.org, пароход Le Lyonnais был построен в 1855 году. По своим временам это было самое передовое судно. Однако оно ушло на дно во время своего первого же рейса.

Известно, что пароход сначала отправился из французского города Гавра в Нью-Йорк. Катастрофа произошла на обратном пути, когда судно возвращалось во Францию.

Пароход обладал железным корпусом, был оснащен парусами и паровым двигателем. Его построила британская судостроительная компания Laird & Sons для американо-французской компании Compagnie Franco-Americaine. Судно предназначалось для регулярных рейсов через Атлантику, для перевозки пассажиров и почты.

Это была первая попытка Франции создать свою "пассажирскую линию", которая напрямую связала бы ее с Америкой. Судно Le Lyonnais отплыло в Нью-Йорк без пассажиров, но с грузом и почтой, а в Гавр возвращалось уже с первыми пассажирами, большинство из которых были французами.

Всего на борту находилось 132 пассажира и члена экипажа. Ночью 2 ноября 1856 года судно Le Lyonnais столкнулось с американским барком Adriatic, следовавшим из штата Мэн в Джорджию. Впоследствии капитан Adriatic через прессу публично заявил, что та ночь была звездной, но туманной, а пароход Le Lyonnais "внезапно изменил курс, что сделало столкновение неизбежным".

Adriatic получил значительные повреждения, но сумел добраться до Глостера два дня спустя, в то время как Le Lyonnais затонул. С тех пор его обломки искали без успеха. И только сейчас команда водолазного судна D/V Tenacious обнаружила легендарный пропавший пароход.

Он лежит на дне Атлантики в 320 километрах от города Нью-Бедфорда, штат Массачусетс. Более точное местоположение корабля первооткрыватели не разглашают из соображений безопасности. Идентифицировать судно удалось по номеру, обнаруженному на паровом двигателе.

Сообщается, что французский корабль получил серьезные повреждения - водолазы видели значительную пробоину на уровне ватерлинии и еще одну ниже, вероятно, около угольных бункеров.

Кстати, затонул пароход не сразу, а лишь спустя несколько дней после столкновения. Горстка выживших была подобрана проходившим мимо судном.