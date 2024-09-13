Могилу «вампира» случайно раскопали во дворце епископа

В Польше археологи из Управления по охране памятников Люблинского воеводства случайно обнаружили захоронение "вампира" при проведении земляных работ в садах Дворца униатских епископов.

© Lublin Voivodeship Conservator of Monuments

Как сообщает Heritage Daily, дворец расположен на горе Хелмской. Он является частью соборного комплекса Базилики Рождества Пресвятой Богородицы, возведенного в начале XVIII века. Кстати, раньше на этом месте стояла православная церковь.

Раскопанные археологами захоронения оказались еще старше - они датируются XIII веком нашей эры. В могильных ямах археологи нашли останки двух детей. Погребального инвентаря в захоронениях не оказалось, но были найдены фрагменты керамики, по которой и удалось датировать возраст могил.

Одно из детских захоронений в пресс-релизе Управления по охране памятников Люблинского воеводства описано как "вампирское". Исследователи отмечают, что череп ребенка был отделен от тела и уложен лицом вниз, а на само тело погребенного сверху были уложены тяжелые камни.

"Эти меры, вероятно, были направлены на то, чтобы не дать умершему восстать как ревенанту - этот термин используется в европейском фольклоре для описания оживших трупов, - сообщают исследователи. - Те, кто был подвержен состоянию ревенанта, обычно были жертвами самоубийства, ведьмами, одержимыми злым духом или жертвами нападения вампира".

Более того, рядом с "вампирским" захоронением были обнаружены столбы, которые археологи назвали "могильными маркерами". По их предположению, эти маркеры "позволяли служителям церкви следить за покойным на предмет признаков оживления".

Эксперты также отмечают, что найденное "вампирское" захоронение на самом деле не является уникальным. Подобные могилы ранее находили на средневековых кладбищах по всей Польше. Совсем недавно, например, было раскопано захоронение женщины, которую похоронили с навесным замком на пальце ноги и косой, прижатой к горлу.