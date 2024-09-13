Apple распродала iPhone 16 Pro Max за несколько минут

Все запасы самого дорогого смартфона Apple раскупили за несколько минут. На это обратило внимание издание Appleinsider.

13 сентября корпорация Apple открыла предзаказы на новые смартфоны, представленные 9 сентября. Журналисты Appleinsider заметили, что первая партия iPhone 16 Pro Max была раскуплена всего за 18 минут. На это указывают сроки доставки устройства.

Так, при оформлении заказа на самый дорогой флагман серии в США компания обязуются доставить аппарат в течение 7-10 рабочих дней. Это значит, что покупатели получат свой девайс не раньше конца сентября. По словам журналистов, Apple закажет новую партию у своих поставщиков и доставит девайсы потребителям.

Желающим купить новый iPhone дали совет

Для сравнения, сроки доставки более дешевых iPhone 16, iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro оказались более конкретными. Эти телефоны Apple обещает доставить 20 сентября. Специалисты Appleinsider заметили, что спрос на стартовые модели iPhone обычно более низкий. При этом пользователи также могут купить гаджеты у операторов связи.

10 сентября российские торговые сети открыли предзаказы на новые смартфоны Apple. Самый доступный телефон серии — iPhone 16 — оценили в 113 тысяч рублей.