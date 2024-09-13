Ученые создали первый облачный атлас Марса

Ученые проанализировали данные высотных наблюдений автоматической станции Mars Express и составили первый облачный атлас Марса. Проект охватил результаты 20 лет научных исследований.

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«Облака на Марсе так же разнообразны и завораживают, как и те, что мы видим в небе на Земле, с некоторыми особенностями, уникальными для Красной планеты», – отметила исследователь из Немецкого аэрокосмического центра Даниэла Тирш.

Ученые описали «облачные улицы» – линейные ряды перистых облаков, возникающие вокруг вулканической возвышенности Тарсис и в северных низменностях. Они напоминают земные кучевые облака, но формируются совсем в других атмосферных условиях.

Также на Марсе присутствуют пылевые облака, способные распространяться на сотни километров. Пыль играет важную роль в атмосфере и климате планеты. Большие перепады температуры и атмосферного давления в определенные сезоны приводят к сильным ветрам, которые поднимают большое количество пыли с поверхности. Иногда она образует шлейфы над вулканами, похожие на следы извержений.

Волнистые «гравитационные облака» – одно из наиболее распространенных образований как на Марсе, так и на Земле. Зимой их можно наблюдать в средних широтах обоих полушарий, а также над вулканическим плато Тарсис.

Подветренные волны – особый тип гравитационных облаков – могут скапливаться с подветренной стороны хребтов, гор и других естественных препятствий.

Некоторые типы облаков возникают только в определенное время года. Другие, например, сумеречные, образуются ранним утром в любое время и в любом регионе, сообщает Live Science.

«Эти знания помогут лучше понять динамику атмосферы и климатические циклы на Марсе, а также послужат основой для изучения климата на других планетах, таких как Земля и Венера», – подчеркнули эксперты.

Ранее стало известно, что в недрах Марса нашли скрытые океаны. Они находятся на глубине почти 20 км.