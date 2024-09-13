Представлены новые складные смартфоны от Tecno с поддержкой ИИ

Компания Tecno анонсировала складной смартфон Phantom V Fold 2 и компактная раскладушка Flip 2, которые получили встроенные функции на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал iXBT.

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Phantom V Fold 2 5G оснащен внешним AMOLED-экраном диагональю 6,42 дюйма и основным AMOLED-экраном диагональю 7,85 дюйма с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. Разрешение экранов составляет 2550x1080 и 2296x2000 пикселей соответственно. Шарнир складного экрана фиксируется под углом от 30 до 120 градусов.

Тройная камера на 50 Мп представлена основным, ультраширокоугольным модулями и телеобъективом с двукратным оптическим зумом. Также для каждого экрана предусмотрены селфи-камеры с разрешением 32 Мп каждая. За производительность этой модели отвечает чип MediaTek Dimensity 9000+, дополненный 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Среди прочего отмечается, что аккумулятор емкостью 5750 мАч поддерживает проводную зарядку на 70 Вт и беспроводную мощностью на 15 Вт, наличие Android 14 и поддержку стилуса Phantom V Pen.

Смартфон Tecno Phantom V Flip 2 5G в формате раскладушки оснащен двумя AMOLED-экранами: внешним на 3,64 дюйма и основным складным диагональю 6,9 дюйма с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. Разрешение экранов составляет 1056x1066 и 1080x2640 пикселей соответственно.

Отмечается наличие двойной камеры: основной и ультраширокоугольной на 50 Мп, а также селфи-камеры на 32 Мп, чипа MediaTek Dimensity 8020, 8 ГБ ОЗУ и ПЗУ на 256 ГБ. Аккумулятор емкостью 4720 мАч поддерживает зарядку мощностью 70 Вт, а работает новинка под управлением Android 14.

Оба устройства будут доступны в различных регионах, включая Россию. Новинки получили функции генеративного ИИ, в том числе способного «перерисовывать» фотографии, составлять текст и многое другое. Цена на Phantom V Fold 2 составит $1100, а на Phantom V Flip 2 — $700. Когда и за какую цену будут продавать их в РФ, не уточняется.