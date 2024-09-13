Раскрыты дизайн и характеристики смартфона Samsung Galaxy S25

Издание Android Headlines совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали качественные рендеры предстоящего смартфона Samsung Galaxy S25.

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Судя по изображениям, внешний вид устройства останется практически неизменным по сравнению с предшественниками. Единственным отличием станет обновленный блок камер, который больше похож на тот, что используется в Galaxy Z Fold6. Также будут уменьшены экранные рамки.

По данным инсайдеров, габариты Samsung Galaxy S25 составят 146,9х70,4х7,2 мм, что немного меньше по сравнению с предыдущей моделью Galaxy S24, которые составляли 147х70,6х7,6 мм.

Ожидается, что за производительность Samsung Galaxy S25 будет отвечать чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и накопителем от 128 ГБ. Емкость аккумулятора останется на уровне 4000 мАч, как и у предыдущего поколения. Презентация Galaxy S25, по слухам, запланирована на начало 2025 года.

Ожидается, что первые флагманы образца 2025 года будут представлены уже в октябре — сразу после анонса чипа Snapdragon 8 Gen 4.