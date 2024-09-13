Бушевавшая почти сутки магнитная буря пошла на спад

Магнитная буря постепенно заканчивается.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Магнитная буря, бушевавшая в магнитосфере нашей планеты почти сутки, постепенно заканчивается. В настоящий момент индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, составляет немного выше 4 единиц, что соответствует слабо возмущенному геомагнитному полю", - написал Леус.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили об усилении магнитной бури до уровня G3 (сильная). Начало повышения геомагнитной активности на Земле было зафиксировано в четверг около шести часов утра по московскому времени.